

يمثل التبرج ترفا للسجينات في تايلند التي تعاني سجونها اكتظاظا كبيرا وتسجل أعلى معدل للنساء المسجونات في العالم، غير أن معتقلات سابقات يضعن خبرتهن خلف القضبان في خدمة هؤلاء النسوة لمساعدتهن في هذه المهمة واستعادة بعض من كرامتهن.

وفي صلب المشروع: برونتيب مانكونغ (29 عاما) التي أمضت سنتين في السجن بتهمة إهانة الملك بعدما شاركت في مسرحية طالبية اعتبرت تشهيرا بالمؤسسة الملكية.

وطوال فترة سجنها، اعدت برونتيب وصفة مكونة من الفازلين والملونات الغذائية لتصنع ما يشبه أحمر الشفاه.

وتوضح برونتيب مانكونغ التي أطلق سراحها في اغسطس 2016 «أحمر الشفاه كان يعيد إلينا ثقتنا بأنفسنا ويسمح لنا بالتعبير في مكان حرية التعبير فيه محدودة».

ومع سجينات سابقات أخريات، راودتها فكرة جمع كميات مستعملة من أحمر الشفاه وتذويبها لصنع أصابع أحمر شفاه جديدة للسجينات.