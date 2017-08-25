«فكرة الموت لاتخيفني»

الإعلامي المخضرم السير بروس فورسايث يتحدث في آخر لقاء له مع أحد ضيوفه قبل موته عن 89 عاما، مضيفا: عندما أنظر إلى الماضي اليوم أدرك تماما كم كنت سعيدا ومحظوظا.