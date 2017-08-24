فازت تذكرة يانصيب تم بيعها في ولاية "ماساتشوستس" الأميركية بواحدة من أكبر الجوائز على مر التاريخ، لتحصد أكثر من 750 مليون دولار، ولكن لم يطالب بها أحدً حتى الآن.



وقالت اللجنة المسؤولة عن مسابقات اليانصيب بولاية "ماساتشوستس" في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم، ان أرقام تذكرة الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة "باور بول" هي "6،7،16،23،26،4"، والتي تم شرائها من متجر "برايد" في مدينة "تشيكوبي".



وكانت اللجنة المسؤولة عن مسابقات اليانصيب قد أعلنت أن الفائز اشترى التذكرة من "ووترتون"، قبل أن تعود وتصحح المعلومة بعد ساعات قليلة.



ويحصل الفائز باليانصيب على 758.7 مليون دولار خلال فترة ممتدة لـ29 عاماً، أو مبلغاً إجمالياً في الوقت الحالي يزيد عن 440 مليون دولار قبل احتساب الضرائب.



وذكرت الرابطة الخاصة بمسابقة اليانصيب أن احتمال امتلاك شخص للستة الأرقام الفائزة هي 1 إلى 292.2 مليون فرصة.



وأضافت أنه لم يفز أي أحد بجائزة "بوربول" الكبرى منذ 10 يونيو الماضي، عندما فاز رجل من ولاية "كاليفورنيا" بمبلغ 447.8 مليون دولار.