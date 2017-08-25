

هناك معلومات مفيدة جدًا عن أكبر السلاحف على مستوى العالم، ومن ضمن المعلومات ما يلي:

تعيش أكبر السلاحف في العالم على جزر الغالاباغوس الواقعة في المحيط الهادي، على مسافة 900 كيلومترٍ قبالة سواحل دولة الإكوادور في أمريكا الجنوبية، ويمكن لبعضها أن يصل طوله إلى متر ونصف.

من المُحتمل أن يتجاوز وزن ذكور سلحفاة الغالاباغوس 230 كيلوجرامًا، أما الإناث فقد يتعدى وزنها 115 كيلوجرامًا.

تمتاز هذه السَّلاحف بسيقانٍ ثخينة ضخمة لحمل وزنها الهائل، لكنَّها مع ذلك تقضي أوقاتاً طويلة من يومها في الجُلوس والرَّاحة.

تعيش هذه السَّلاحف لمُدَّة طويلة جداً إلى حدِّ أنَّه من المُحتمل رُغم أنَّ ذلك مستبعد ولكنه مُمكن أن تكون بعضُ هذه السلاحف العملاقة الموجودة الآن على قيد الحياة قد قابلت في شبابها عالم الأحياء تشارلز دارون أثناء زيارته للجُزر سنة 1835، وهي الزيارة التي أوحت له بنظريَّة التطور للمرَّة الأولى.



تعتبر سلحفاة الغالاباغوس أكثر أنواع مجموعة الفقاريَّات تعميراً (وهذه المجموعة كبيرةٌ جداً، فهي تشملُ جميع أنواع الأسماك والطيور والزواحف والضفادع عدا عن الثدييات بما فيهم البشر)، حيث إنَّ وسطيَّ عُمر هذه السلاحف قد يتعدَّى 100 عام، وأطول عُمرٍ مُسجَّلٍ لواحدةٍ منها حتى الآن هو 152 عاماً.

تتفاوت سلاحف الغالاباغوس بدرجةٍ كبيرةٍ فيما بينها، فثمَّة حالياً 14 سلالةً قد حدَّدها العُلماء منها، لكلِّ واحدة منها مظهرٌ مُتميَّز وخصائص مختلفة من حيث الحجم والشكل والتشريح، وتعيش كل واحدةٍ من هذه السلالات على إحدى جُزر الغالاباغوس الضَّخمة الرَّئيسة.