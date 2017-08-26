صمم شاب سوري يدعى ” عبدالله كرم ” ، 21 عاما-، بدعم من شركة كوسا كريشنز المتخصصة في الألعاب التي توصل رسائل اجتماعية في مدينة كارلسروه لعبة كمبيوتر تحاكي واقع طريق هروبه من بلاده إلى النمسا.



ويرسم مصمم الجرافيك السوري في لعبة (Path Out) وتعني تقريباً (طريق الخروج) طريق هروبه من سورية إلى بلاد المهجر، إذ يقوم اللاعبون بدور كرم ويواجهون خلال اللعبة تحديات عاش الشاب أكثرها في الواقع، وتتخللها مقاطع فيديو توضيحية لخصوصيات الثقافة الشرقية.



وقال كرم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية ” إن هذه المقاطع المصورة التي تتخلل اللعبة توضح جوانب يفرضها السياق وتبرهن على أن هناك إنساناً وراء القصة وأنني عايشت فعلا الأحداث التي تعرضها اللعبة ” .



وأكد الشاب السوري على أن ” فهم موقف اللاجئين هو الهدف الرئيسي للعبة ”.