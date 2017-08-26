تحول حادث بين سيارتين في موقف للسيارات إلى قتال عنيف بين السائقين انتهى بفقدان وعي أحدهما بلكمة واحدة.

ظهر في اللقطات سيارة فضية تدخل إلى الموقف أثناء محاولة سيارة زرقاء الخروج من المكان، ما أدى إلى اصطدامهما.

وتصاعد الموقف عندما خرج السائقان لفحص سيارتهما، حيث حاول سائق السيارة الفضية تصوير لوحة السيارة الزرقاء عبر هاتفه، لكنه غضب عندما ضربه السائق الآخر في يده وأسقط الهاتف على الأرض.

ويمكن رؤية سائق السيارة الفضية يهجم على السائق الآخر، واستطاع من خلال لكمة واحدة طرح منافسه أرضا، والغريب أنه ساعد شخصين في سحب الرجل من أمام سيارته حتى يتمكن من الخروج من المكان.

تم تحمل اللقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت أكثر من 32 ألف مشاهدة.