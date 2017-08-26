زهرة نبات أمور فوفاليوس ، تعتبر من أندر و أغرب النباتات التي تنمو على سطح الأرض ، فهي نوع من أنواع النباتات الغريبة و التي تكون من فصيلة النباتات القلقاسية ، و تتميز هذه الزهرة بشكلها الجميل , الجذاب ، إلا أنها رائحتها كريهة جدا ، و على الرغم من ذلك فإنها تتميز بضخامة حجمها ، و ثقل وزنها أيضا ، فهي تعتبر واحدة من أضخم النباتات و الأزهار الموجودة حول العالم ، و لكنها نادرة و قليل ما قد تجدها ، و هذه الزهرة قد عرفت أيضا بلقب زهرة الجثة أو جيفة الحيوان ، و ذلك نظرا لرائحتها الكريهة ، و التي يصعب على أي انسان تحملها .

أماكن نمو زهرة أمور فوفاليوس

و الجدير بالذكر أنه من السهل أن تجد زهرة أمور فوفاليوس في الغابات الاستوائية في منطقة جنوب شرق قارة أسيا ، و منها تحديدا غابات جزيرة سومطرة التي تنمو بها هذه الأنواع من الأزهار .

السبب في تسمية زهرة أمور فوفاليوس بزهرة الجثة

و كما نعلم أن العديد من الأزهار إن لم يكن جميعها تقوم بإطلاق الروائح الجميلة لكي تجلب النحل و الفراشات حولها ، و التي تقوم بنقل اللقاح لها و مساعدتها في التكاثر كما تتغذى منها على البيض ، فإن زهرة أمور فوفاليوس مثل غيرها من الأزهار الغريبة الأخرى تقوم بإطلاق رائحة كريهة جدا تشبه برائحة عفن اللحوم ، و ذلك بغرض أن يتجمع عليها الذباب و الخنافس حيث تقوم بتلقيحها ، أو تقوم بوضع بيضها بداخل الزهرة ظنا منها أنها لحوم عفنة مما يجعل الزهرة تتغذى عليهم مباشرة .

اكتشاف زهرة أمور فوفاليوس

و الجدير بالذكر أنه قد تم اكتشاف زهرة أمور فوفاليوس لأول مرة في عام 1878 ، حيث كان الاكتشاف على يد عالم النبات الشهير أدواردو بكاري ، و الذي قد تم توثيقه بعد ذلك كواحدة من ضمن الأزهار النادرة الموجودة في الغابات الاستوائية .

و الجدير بالذكر أيضا أنه يقال من قبل علماء النبات أن هذه الزهرة تحتوي على جزء مرتفع و عالي يخرج من منتصف الزهرة ، حيث أن هذا الجزء هو بمثابة المدخنة الخاصة بالزهرة ، و الذي عن طريقه تقوم الزهرة بإخراج الروائح الكريهة الخاصة بها ، و التي تساعد على توافد الحشرات على الزهرة للغذاء .

شكل و مظهر زهرة أمور فوفاليوس

و من المعروف عن زهرة أمور فوفاليوس ، أنها تنتشر جذورها تحت الأرض ، و لكنها تبدأ بعد ذلك في أن تنمو فوق سطح الأرض ، لكي تنتج بعد ذلك الزهرة الخارجية الخاصة بها و المكونة من عدة أوراق ملفوفة حول بعضها و يعتبر هذا الجزء الخارجي من الزهرة و يكون سميك للغاية ، و يخرج من منتصف الزهرة ساق مثل المدخنة ، طويل و من خلاله تستطيع الزهرة إطلاق الروائح الكريهة لجذب الحشرات .

طريقة نمو زهرة أمور فوفاليوس

و الجدير بالذكر أن هذه الزهرة تنتشر في الغابات الاستوائية و الحدائق النباتية حول العالم ، و و لكنها تعتبر من النباتات النادرة ، حيث أن هذه الزهرة تزهر مرة كل مائة عام فقط ، و تظل يومين متتاليتين ثم تموت بعد ذلك ، و من بعدها يبدأ مشوار النبات في الانتظار مئة عام أخرى كي تزهر مرة ثانية لمدة يومين مرة أخرى .

و قد قامت جامعة كورنيل من خلال مركز الأبحاث النباتية التجريبي الموجود بها بمراقبة و مشاهدة مرحلة الإزهار الخاصة بهذه الزهرة ، و التي ظلت يومين فقط ، كما أنه متاح العديد من مقاطع الفيديو الموجودة لهذه الزهرة و التي يمكن مشاهدتها و التعرف على الزهرة .