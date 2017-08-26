قام رجل إسباني مختص في تصميم الأثاث ببناء مكتب معلق سري تحت أحد الجسور في مدينة فالنسيا الإسبانية، ورفض الكشف عن موقعه لأي شخص.

وشيد فرناندو إبيلاناس (33 عاماً) هذا المكتب المعلق كردة فعل على الازدحام والضوضاء في المدينة الذي وصل إلى حد لا يطاق على حد زعمه.

ويحتوي المكتب المعلق الذي تم بناؤه على القسم العلوي من الجسر، على طاولة مكتب، وكرسي، والعديد من الرفوف المثبتة على الجدران.

وقرر فرناندو إبقاء موقع المكتب المعلق طي الكتمان، لأنه لم يستصدر أي تصريح قانوني لبنائه، ما يجعله عرضة للمسائلة القانونية.

وقال فرناندو: "هذا مشروع قصير الأجل، لم أقم باستصدار ترخيص لبنائه، وسأستمر في استخدامه حتى تكتشف السلطات مكانه وتفككه".

وأضاف: "يمثل هذا المكان ملجأً بالنسبة لي، فهو منعزل تماماً وأعتبره آمناً، فعندما أكون في مكتبي المعلق أسترجع مشاعر الإحساس بالطمأنينة والسلام والحرية التي كنت أشعر بها عندما أختبئ في طفولتي بمكان منعزل عن الآخرين".



من الجدير بالذكر بأن بناء المكتب المعلق استغرق أسبوعاً كاملاً، ويقضي فرناندو فيه وقتاً طويلاً في العمل على مشاريع مع الفنانين والمهندسين والمصممين، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.