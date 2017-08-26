اختار "سوبر ماركت" في ألمانيا طريقة فريدة لتوعية زبائنه بالآثار السلبية للعنصرية، وترسيخ فكرة التكامل بين البشر.



وبحسب موقع "بورد باندا"، فقد فاجأ "سوبر ماركت إيديكا" في مدينة هامبورغ الألمانية، زبائنه حين ترك أغلب الرفوف خاوية، فاكتشف المتسوقون أن ما ينتج في ألمانيا لا يكفي إطلاقا لحاجياتهم.



واعتقد بعض الزبائن في البداية أن السوبر ماركت نسي وضع سلع جديدة بعد نفاد المعروض، لكنهم وجدوا عبارة مؤثرة في المكان تقول "الرف خاو جدا من دون أجانب".



وأضاف المحل عبارة أخرى مؤثرة "هذا الرف ممل فعلا دون تنوع"، وذلك في مسعى منه إلى بث قيم قبول الآخر، ونبذ التعصب إزاء كل ما هو أجنبي.



وافتقد المتسوقون الألمان، جراء قرار السوبر ماركت، الزيتون اليوناني والبندورة الإسبانية، وفواكه استوائية، والعديد من المنتجات الأخرى التي تأتي من الخارج.