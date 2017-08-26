«عمتي بخير.. وتطلب دعواتكم»
ابنة شقيق الفنانة الكبيرة شادية بعد انتشار شائعة بوفاتها، مؤكدة لبرنامج آخر النهار على قناة سي بي سي انها بخير ومتابعة جيدة لكل الاحداث السياسية في مصر والعالم، وحريصة دائما على متابعة الافلام القديمة سواء لها او لأبناء جيلها، وتقول لنا دائما، كانت ايام حلوة، فيها حب وصداقة غير ما يحدث وتراه الآن على الساحة».
«لن أقول اسمه الآن»
الفنانة مايا دياب خلال مقابلة تلفزيونية، كاشفة عن مشروع فني ضخم يتم التحضير له، وهو عبارة عن ديو غنائي يجمعها بفنان عالمي، امتنعت الكشف عن اسمه. وتتابع مايا دياب التحضيرات الخاصة بألبومها الجديد، وتعقد جلسات عمل مكثفة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، لاختيار الأغاني التي تناسبها بأكثر من لهجة عربية.
«لا، هي لا تغار منهما على الإطلاق»
المغنية الشهيرة بيونسيه تمتدح ابنتها بلو آيفي (5 سنوات) وتؤكد أنها لا تشعر بالإهمال أو الغيرة بعد ولادة شقيقيها التوأم رومي وسير.
«يتظاهر بعدم الاكتراث للأمر»
تعليق للصحافة بعد أن حاول النجم جوني ديب إظهار عدم الاهتمام، خلال تصوير أحد مشاهد فيلم جديد، بخروجه هذه السنة لأول مرة منذ عدة سنوات من قائمة مجلة «فوربس» لأكثر الممثلين أجرا في العالم.
«نحن مجرد أصدقاء لا أكثر»
النجمة السينمائية أوما ثيرمان أثناء تأكيدها عدم ارتباطها برجل الأعمال الثري أندريه بالاز، وذلك بعد أن أثارت لقاءاتهما المتعددة الكثير من الأقاويل حول وجود علاقة رومانسية بينهما.
«لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك»
مقدمة البرامج التلفزيونية والممثلة الأميركية اليونانية الأصل ماريا مينونوس (39 سنة) تكشف مدى اشتياقها للزواج، وإنجاب الأطفال بعد الجراحة التي خضعت لها لإزالة ورم في الدماغ.