أفادت وسائل إعلام روسية، أن رجلا قام بحلق شعر ابنته، بعد سماعه أنباء عن استعدادها للزواج بدون علم الوالد نفسه.

وحصلت الحادثة في مقاطعة كورشالويفسكي في جمهورية الشيشان، وقامت السلطات الشيشانية بفتح تحقيق فوري بالحادثة، وقام الأب بتوجيه ضربات قوية لابنته البالغة من العمر 17 عاما، وبعدها قام بحلق شعرها كاملا.

وأشارت مصادر مقربة من العائلة أن ردة فعل الأب جاءت نتيجة عدم معرفته بقرار ابنته، الوحيدة، التي قررت الزواج من دون علم الأب نفسه.

وتم إحالة القضية إلى المحكمة للنظر بالقضية.

يذكر أن قانون العقوبات الروسي ينص على عقوبة قصوى بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات.