أوردت مجلة “وومان” النمساوية أن موضع ظهور البثور يعد إشارة من البشرة على الحالة الصحية للجسم. وفيما يلي نظرة على مواضع ظهور البثور ومدلول كل منها.

بثور على الجبين: قد يكون ظهور البثور على الجبين مؤشراً على قلة النوم. لذا ينبغي الحرص على النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات كل ليلة.

بثور فوق الحاجبين: ظهور البثور في هذا الموضع يشير إلى ضعف جهاز المناعة وأن الإصابة بعدوى في طريقها للحدوث.

بثور بين الحاجبين: هنا قد تكون التغذية هي المسؤولة؛ حيث قد يكمن السبب في عدم إتباع نظام غذائي متوازن أو في عدم تحمل أحد الأغذية.

بثور على الوجنات: قد يرجع ظهور البثور على الوجنات إلى الأوساخ والبكتيريا، التي تسد المسام. وتصل الأوساخ والبكتيريا إلى الوجنات عن طريق الأصابع أو الهاتف الجوال. لذا ينبغي الحرص على ألا يحدث تلامس بين اليد المتسخة والوجنات.

بثور على الذقن أو منطقة الفك أو الرقبة: هنا تكون الهرمونات هي المسؤولة؛ حيث يفرز الجسم في مراحل من الدورة الشهرية هرمون التستوستيرون بكثرة، وبالتالي تفرز الغدد المزيد من الدهون، التي بدورها تسد المسام وتؤدي إلى ظهور البثور.

بثور على الأنف والجبين: ظهور البثور والشوائب بمحاذاة منطقة T يدل على التوتر النفسي الشديد؛ حيث يفرز الجسم الأدرينالين بكثرة، والذي بدوره يعزز من إفراز الدهون، التي تسد المسام.