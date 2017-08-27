يمر يومنا دون أن ندرك أن كل ثانية فيه تشهد تقلبات قد تغير وجه العالم، وعلى الرغم من يقيننا في أننا نحيا في عالم دائم التغير، إلا أنه في واقع الأمر يصعب على عقولنا إدراك حجم التغير المستمر في هذا العالم المضطرب.

عرض موقع Buzfeed قائمة طويلة بأمور تتكرر في عالمنا كل 55 ثوان تشكل بعض أوجه التغيير المستمر على وجه هذا الكوكب، نعرض بعضها فيما يلي.

فيما يتعلق بالطعام والشراب…كل 5 ثوان يحدث مايلي:

يتم التخلص من طعام صالح للأكل بقيمة 10056 جنيها استرلينيا في الولايات المتحدة وحدها.

يتم بيع 375 بيرغر من إنتاج مطاعم ماكدونالدز.

يستهلك الأمريكيون 1750 شريحة بيتزا.

يتم استهلاك 2090 قطعة من شيكولاتة كيتكات في مختلف أنحاء العالم.

يتم استهلاك 35 ألف عبوة من منتجات كوكاكولا.

فيما يتعلق بالإنترنت والسوشيال ميديا…كل 5 ثوان يحدث ما يلي:

يتم نشر 205 ألف منشور على فيسبوك.

يتم نشر 23 ألف تغريدة على تويتر.

يبحث 1860 مستخدمًا عن المواقع الإباحية على غوغل.

يتم إرسال 17 مليون إيميل.

يتم إنشاء 47 موقع إلكتروني جديد.

يتم تحميل على يوتيوب محتوى يعادل 6 ساعات.

يتم نشر 300 صورة جديدة على إنستغرام.

يبيع موقع أمازون منتجات بقيمة 7 آلآف دولار.

تربح شركة "نايكي" ما يعادل 3 آلاف دولار.

يتم استهلاك 60 ألف حقيبة بلاستيكية.

تتم إعادة تدوير 3150 عبوة معدنية.

يتم استهلاك 4645 برميل بترول.

فيما يتعلق بالحياة والموت…كل 5 ثوان يحدث ما يلي:

تتم ولادة 21 رضيعا في مختلف أنحاء العالم.

يولد 10 رضع يمكن تصنيفهم بالفقراء.

يولد رضيع واحد بعيوب خلقية.

يزيد صافي تعداد سكان العالم بنسبة 13 نسمة.

يموت 9 أشخاص في مختلف أنحاء العالم.

يموت طفل واحد من الجوع في مختلف أنحاء العالم.

كوكب الأرض والفضاء الخارجي…كل 5 ثوان يحدث ما يلي:

تضرب 500 صاعقة سطح الأرض.

يسافر صوت الرعد عبر ميل واحد.

15800 طن من المياه تنساب عبر شلالات نياغرا.

يتبخر 80 مليون طن من المياه على سطح الأرض.

الكون يتمدد بمقدار 46 ميلا.

الإنسان والحيوان والحشرات…كل 5 ثوان يحدث ما يلي:

بعض أنواع الذبابات تضرب أجنحتها ألف مرة.

يحدث 500 ألف تفاعل كيميائي في كل خلية بجسم الإنسان.

نقار الخشب ينقر 12.5 مرة.

فيما يتعلق بالدخل…كل 5 ثوان يحدث ما يلي:

تربح أوبرا وينفري 43 دولارا

بيل غيتس يربح 1250 دولارا.

يربح الشخص العادي في المتوسط 0.001 دولار.