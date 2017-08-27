من خفض الكوليسترول إلى المساعدة في فقدان الوزن، تلك هي الفوائد المعروفة لتناول ثمرة الأفوكادو.

إلا أن دراسة حديثة كشفت فائدة إضافية للأفوكادو مستمدة من جزء غالبًا ما يتم تجاهله في الثمرة وهو قشر البذور.

ووجد الباحثون أن قشور بذور الأفوكادو تحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات الكيميائية التي يمكن أن تساعد في قتل الفيروسات، ومكافحة مشاكل القلب، وحتى علاج السرطان.

وكشف باحثون أمريكيون أن بذور الأفوكادو هي الجزء الأكثر أهمية في الثمرة الغنية بالفوائد الصحية من خلال طحن قشور بذور نحو 300 ثمرة أفوكادو مع إضافة زيت قشر البذور وشمع قشر البذور إلى المزيج ودراسة كيفية تأثيره.

ووجدوا أن كثيرًا من المركبات الموجودة في هذا المزيج تساهم في علاج العديد من الأمراض، مثل: خفض الكوليسترول، وقتل الفيروسات والأورام، كما يستخدم بعضها في مستحضرات التجميل.

ويخطط الباحثون الآن لتعديل بعض المركبات الكيميائية التي حددوها في زيت قشر بذور الأفوكادو، بهدف تطوير أدوية جديدة أكثر أمانًا.

وقال الباحثون إن قشور بذور الأفوكادو، التي يعتبرها معظم الناس نفايات، هي في الواقع جوهرة ثمينة، لأن المركبات الطبية داخلها يمكن أن تستخدم في نهاية المطاف لعلاج السرطان وأمراض القلب.