«لن ندفع بنسا واحدا أكثر مما علينا»
وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون يؤكد أن بريطانيا سوف تسدد ديونها للاتحاد الأوروبي، لكنها لن تدفع فدية لقاء خروجها منه.
«من الأفضل لهما الالتزام بلعبة كرة التنس فقط»
معجبو لاعبة كرة التنس الشهيرة فينوس وليامز وزميلها رافا نادال، ينتقدونهما، ليس فقط بسبب أدائهما غير المتميز في لعبة كرة الريشة، بل وأيضا بسبب ملابسهما الرياضية التي لم تكن لائقة خلال اللعبة.
«إننا نتبادل بين فينة وأخرى في لقاءاتنا حوارات قصة سفينة تايتانك من جديد»
النجمة السينمائية كيت وينسليت، وهي تتحدث بحماس حول علاقتها الوثيقة بزميلها النجم ليوناردو ديكابريو، بعدما أثارت صورها معه على الإنستغرام خلال عطلتهما معا تكهنات كثيرة حول وجود علاقة رومانسية حقيقية بينهما.
«من الواضح أنهما في غاية السعادة»
تعليق للصحافة بعدما شوهدت نجمة الغناء ماريا كاري (47 سنة) بصحبة صديقها الحبيب بريان تاناكا (34 سنة) يتجولان معا، يدا بيد، في شوارع مدينة تورينتو - كندا.
«أريد الخروج من كل هذا بكرامة»
مذيعة التلفزيون الإنجليزي شارون أوزبورن (64 سنة) تعلن عزمها التخلي عن برنامج «إكس فاكتور» وعالم المسابقات وهي في ذروة عطائها من أجل أن تتقاعد مع زوجها أوزي أوزبورن. ويذكر أن شارون كانت قد عملت في صناعة الترفيه منذ أن كانت في الخامسة عشرة. «أريد الخروج من كل هذا بكرامة».