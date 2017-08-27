أعلنت صحيفة "تشاينا ديلى" المحلية، معلومات تفصيلية عن أول عملية تبريد لجسد إنسان بالكامل فى الصين، وتحديدا فى مقاطعة شاندونغ شرقى البلاد، وانطلقت العملية فى الثامن من أغسطس الماضى، قبل مرور ثماني دقائق على توقف قلب امرأة تدعى "زهان وينليان" عن النبض وإعلان الأطباء وفاتها.

وقام الخبراء بوضع الجسد على الفور، على نظام دعم حيوى ثم تم إرساله من المستشفى إلى معمل تابع لمؤسسة "ينفنج"، إثر ذلك، تم حقن الجثة بالمواد الكيماوية المخصصة لحماية خلاياها من الأضرار أثناء عملية التجميد، وأدخل ألفا لتر من النيتروجين السائل إلى الجسد لتنخفض حرارته إلى 190 درجة تحت الصفر، ومازال القلب يعمل حتى الآن.