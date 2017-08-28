تجرد شاب من مشاعر الخوف، لينبش قبر حبيبته الراحلة ويطمئن على وجود رفاتها في القبر بروسيا.

ووفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حفر يولى كالفان ذا الـ 30 عامًا قبر صديقته، التي توفيت قبل 5 سنوات، مدعيًا أنها تتطارده في أحلامه.

وصرح كالفان المقيم بمدينة كورجن، للشرطة أن صديقته الراحلة عن عمر 17 عامًا تحاول الانتقام منه، مما دفعه لفتح المقبرة ونزع الكفن عن رفاتها ليتأكد من وجودها به.

ولم يكتفِ الشاب بذلك، بل جلس لالتقاط صورة له فوق التابوت، وهي الصورة سربها صديقه على مواقع التواصل الاجتماعي، مما استرعى انتباه أجهزة الشرطة، لتلقي القبض على المتهم فيما بعد.