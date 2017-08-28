أعلنت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز مغادرتها برنامج "صباح العربية" بعد استمرارها في تقديمه منذ عام 2012.

وقالت في فيديو نشرته غبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعية: "في حياة كل شخص منا، هناك مراحل انتقالية. وهي ضرورية لان خلالها احلام الانسان تتحول من حلم الى واقع. انا مريت بكثير مراحل في حياتي وفي كل مرة كان التغيير ولله الحمد للافضل. رغم ان التغيير صعب لان الانسان بطبعه كائن يحب المألوف والاحساس بالامان".



وأضافت: "انا كنت مهندسة معمارية وبعدها انتقلت لعالم الاعلام. البداية كانت كمذيعة راديو وبعدها مذيعة لبرنامج عن العقارات وبعدها مذيعة اقتصاد وجمعت بينها وبين تقديم النشرات السياسية وبعدها تحولت الى البرامج المنوعة من خلال تقديم برنامج "صباح العربية". في كل مرحلة من هذي المراحل الانتقالية كنت اعتبرها "نقطة تحول" في حياتي".

وتابعت بقولها: "وهذي العبارة تحديدا بتذكرني بصديقي العزيز سعود الدوسري الله يرحمه لان كان عنده برنامج بيتكلم عن الموضوع اضافة الى انه عاصر كثير من نقط التحول في حياتي. اما الان سيداتي سادتي.. فقد حان وقت التغيير من جديد.. التغيير من البرامج الصباحية لبرامج اخرى في قناة اخرى .. قريبا رح اعلن عن تفاصيلها".

وختمت قائةلً: "حبيت اتوجه برسالة شكر لكل من جعلني جزء من روتينه الصباحي على مدى السنوات الاربع الماضية في تقديمي "صباح العربية". واتمنى ان ابقى عند حسن ظنكم بي في اي عمل اخر اقدمه ‎القادم أجمل إن شاء الله" .