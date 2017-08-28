الصحافي البريطاني جوناثان فريلاند بعد أن كسر مديح الرئيس ترامب للعنصريين في مدينة تشارلوتسفيل المحرمات التاريخية حينما قال ان هناك أناسا طيبين جدا في مسيرات النازيين الجدد.

«اعتقدنا أن التهديد النازي مات، لكن دونالد ترامب أحياه من جديد»

«علينا احترام مكانة الأميرة ديانا، ليس كامرأة جميلة، بل كواحدة من أهم النساء في القرن العشرين لما قامت به من أعمال إنسانية في مختلف مناطق العالم»