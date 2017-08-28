اعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد ان الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام مطمئن مؤكدة عدم تسجيل اي حالات وبائية او امراض محجرية بين الحجاج.



وأضافت الوزارة في بيان بثته وكالة الانباء السعودية انها تركز في مقدم اولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميا بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية منها مراكز مراقبة الامراض الدولية.



واضافت الوزارة انها اتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية منها اصدار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين بموسم الحج.



واشارت الى ان مستشفياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة واصلت تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج للعام الحالي حيث تم اجراء عدد 277 قسطرة قلبية و11 عملية قلب مفتوح منذ بداية شهر ذي القعدة حتى امس السبت كما تم اجراء 1049 غسيل دم (كلوي) و54 عملية منظار وكذلك اجراء 373 عملية جراحية.



وذكرت ان اجمالي عدد الزيارات لاقسام الطوارئ بمستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحجاج بلغ 15242 زيارة فيما بلغ عدد المراجعين للعيادات 23321 مراجعا وللمراكز الصحية 167401 مراجع فيما بلغ عدد حالات الدخول 1653 حالة كما سجلت 28 حالة اجهاد حراري وحالة واحدة ضربات الشمس.



وبينت الوزراة انها تنفذ برنامج (إنقاذ حياة) وفق ما جرت العادة السنوية في كل موسم حج ويتضمن تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية تشمل عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية والغسيل الكلوي بنوعيه (البريتوني) و(الدموي) والمناظير الهضمية اضافة الى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج.



واوضحت ايضا انها تعمل على تفعيل خدمات الطب الميداني والطوارئ في الحج حيث جهزت اسطولا يضم 100 سيارة اسعاف صغيرة تعمل كوحدات عناية مركزة متحركة للتعامل مع الحالات الاسعافية الطارئة في الميدان بالاضافة الى 80 سيارة اسعاف كبيرة عالية التجهيز.



وقالت انه تم تكليف ما يقارب 29 الف ممارس صحي في برنامج القوى العاملة من مختلف الفئات الطبية والفنية والادارية في موسم الحج.