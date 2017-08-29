هل كنت تعلم من قبل أن بإمكانك كسب عيشك من لعب ألعاب الفيديو أو تذوق الشوكولاتة أو حتى مشاهدة التلفاز؟ وإن كنت تظن أنها مجرد أحلام لا يُمكن أن تتحقق! فأنت مخطئ!

إذ تبيَّن أن هناك وظائف يُمكن تحقيق مردود مادي جيِّد منها وهي أقل ما تُوصَف بأنها حلم كل شخص بالعثور على عمل! في هذا المقال، نستعرض بعض هذه الوظائف..



عالِم شوكولاتة

هذا صحيح، فبإمكانك تناول أرقى وألذ أنواع الشوكولاتة بدون أن تدفع لقاء ذلك، بل في الواقع، تحصل على المال من أجل ذلك! في عام 2014، نشرت جامعة كامبريدج بحث عن مسمى “عالم شوكولاتة”. ووفقًا لشركة فاست كومباني، كان الهدف من البحث تحديد “ما الذي يسمح للشوكولاتة بأن تظل صلبة ولذيذة في المناخات الحارة”.

بالتأكيد، يجب أن تحصل على درجة الدكتوراه في هذا البرنامج متعدد التخصصات، لكن يبدو الأمر ممتعًا أن تقضي يومك بأكمله تعمل على تذوق الشوكولاتة وتحسينها!

مختبِر زحاليق مائية

إن كنت تبحث عن وظيفة مائية، فلمَ لا تُجرب التقديم لوظيفة مختبر زحاليق مائية؟ وفقًا لشركة فاست، فقد تلقى طالب جامعي محظوظ مبلغ 30000$ والسفر مجانًا إلى تركيا ومصر من أجل اختبار مزلاقات مياه لمنتجعات “سبلاش وورلد” في عام 2013!

متخصص بناء ليجو

لكل من يعشق تركيب نماذج لا نهائية من قطع الليجو، هذه هي وظيفة أحلامك! وفقًا لتقرير صدر من شركة فاست، هناك حوالي 40 خبير بناء ليجو في العالم فقط. وتنطوي مهمة الخبير على بناء نماذج معقَّدة وضخمة توازي أخرى حقيقية في الحياة، أو تصميم مجموعات ليجولاند رسمية.

مدير مقهى للقطط

جنون جديد اجتاح اليابان في الفترة القليلة الماضية، وأصبح صرعة غريبة. وذلك عبر افتتاح مقاهي متخصصة برعاية القطط واللعب معها أثناء شرب القهوة.

مختبِر ألعاب الفيديو

من منا لا يعشق تمضية وقت طويل أمام ألعاب الفيديو؟ إن كنت لا تعلم ذلك، فإن تجارة ألعاب الفيديو من أضخم التجارات الحالية. وبلغت إيرادات صناعة ألعاب الفيديو حوالي 91 مليار دولار في عام 2016.

لذلك، من المنطقي أن بعض الناس تفرغوا بشكلٍ تام للعب ألعاب فيديو مختلفة مقابل عائد مادي لتقييم اللعبة واختبارها. ويجب أن يكون المتقدّم لمثل هذه الوظيفة على قدرٍ مرتفع من الخبرة في مجال الألعاب الإلكترونية وتقييم جودتها ومتى يُمكن أن تُصبح اللعبة مملة. فإن وجدت في نفسك هذه الصفات؟ فلمِ لا تبحث عن نفسك عن وظيفة مماثلة؟

مدرب ركمجة للكلاب

واحدة من المهارات التي يُمكن تعليمها للكلاب، هي ركوب الأمواج! وهناك دروس متخصصة يقدمها محترفون في مجال الركمجة لتعليم الكلاب كيفية إتقان هذه الرياضة.

متخصصين في مشاهدة التلفاز

وظيفة تُتيح لك قضاء وقت طويل أمام التلفاز دون الشعور بالذنب! وتنطوي وظيفة هؤلاء الخبراء على تحديد مقاطع برامج معينة ذات صلة ببرامج أخرى وسحبها عبر متابعة برامج تلفزيونية وإخبارية مختلفة.

جليس صغار الباندا

مجالسة صغار دب الباندا تبدو ممتعة وشيّقة. ويبحث مركز الباندا العلاقة للحماية والبحوث في سيتشوان الصينية عن مرشحين باستمرار لقضاء أوفات طويلة مع دببة الباندا ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم.