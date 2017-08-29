هناك بعض المؤشرات المبدئية التي يجب أن تضعها في حسبانها كل فتاة عربية عند اختيار شريك حياتها، وفي كل الأحوال فإن هناك أنواعاً معينة من الرجال الذين عليها تجنبهم بالكامل.

وهذه هي القائمة الكاملة لهم:

1- الرجل عاشق النوم:

فهذا النوع من الرجال كسول للغاية ولا يحب الخروج للتنزه، وليست لديه آية أنشطة أخرى سوى النوم. هو يقضي معظم وقت فراغه في النوم، لذلك ستكون الحياة معه في غاية الملل.

2- الرجل عاشق الألعاب الإلكترونية

هذا الرجل يقضي معظم وقته أمام شاشة التليفزيون أو في مقهى بصحبة أصدقائه يتنافسون في الفوز بأحدث الألعاب الإلكترونية. هذا الرجل لا يحب تحمل المسئولية ويهرب دائماً من مساعدة زوجته في الأعمال المنزلية.

3- الرجل الكاذب

هذا الرجل سيحيل حياتكِ إلى جحيم، فهو يختلق الأكاذيب دائماً ويخفي عنك أشياءاً كثيرة حتى تتضخم الأمور ولا يمكن حلها. اذا قابلتِ هذا النوع من الرجال اهربي فوراً لأجل سلامتك العقلية!

4- الرجل عديم الشخصية:

هذا الرجل تعوّد على اهتمام ورعاية والدته، ولم ينضج بعد إل مرحلة تحمل المسئولية، لذلك فهو شخص مدلل للغاية وقراراته عاطفية ولا يتحمل المسئولية ولا يمكن الاعتماد عليه. والحياة معه ستصيبك بالضغط النفسي.

5- الرجل البصباص:

هذا الرجل يدمن على مغازلة النساء ومعاكستهن، ولا يشعر بالولاء لزوجته أبداً. ولن تتحملي أبداً خيانته، فابتعدي قبل أن يكسر قلبك وكرامتك!

6- الرجل البخيل

هذا الرجل لن يتحمل نفقاتك حتى احتياجاتك الضرورية سيخبرك أنها غير مهمة، وهو لن يصطحبك لتناول الطعام في الخارج، ولن يقدم لكِ الهدايا. ستشعرين بضيق شديد إذا قبلتِ الزواج منه!

7- الرجل الأناني

هذا الرجل لا يهتم أبداً بأحلامك واهتماماتك، ولا ينشغل سوى بنفسه. ستشعرين معه أنه يستغلك كمدبرة منزل وخادمة ولن تشعري كزوجة لها حبيب يشاركها أحزانها وأفراحها.

8- الرجل المتسلط

ستشعري مع هذا الرجل أنك سجينة وأنه حارس السجن الخاص بكِ. هو لن يستمع لنصائحكِ ولا ينفذ رغباتك، ولن يحاول اسعادك، فكل ما يشغله هو تنفيذ ما في رأسه فقط، كما أنه لا يعترف بالخطأ ولن يعتذر أبداً إذا أخطأ في حقكِ!

9- الرجل مدمن العمل

أساساً لن تشعري بوجوده في المنزل، فهو يعمل دائماً ولساعات متأخرة، ويظل شارد الذهن دائماً يفكر في عمله. ستشعرين بوحدة شديد إذا قبلتِ الزواج منه!

10- الرجل السطحي:



إذا قبلتِ الزواج من رجل لا يفوقك في الذكاء والخبرات الحياتية، فإن حياتكما معاً لن تكون متكافئة. ستشعرين طوال الوقت أنه رجل سطحي ليس لديه اهتمامات أو آراء، وبالتالي سيقل كثيراً في نظركِ.