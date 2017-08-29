وثق تقرير تلفزيوني عادة اعتاد أحد المواطنين من أبناء محافظة الغزالة بمنطقة حائل ممارستها كل عام منذ 40 عاماً، تتمثل في نقله الحجاج من ذوي الدخل المحدود في كل موسم حج، من مدينته إلى المشاعر المقدسة بدون أي مقابل.



وأوضح المواطن سعد الرشيد، وفقاً لـ “العربية”، أن والده سبق أن حج على رجليه وعلى بعيره فذاق معاناة الوصول إلى الحج بهذه الطريقة، وحينما حج مع أبنائه في إحدى المرات عبر مركبة ومعهم حجاج آخرون، طلب منهم ألا يتركوا توصيل الحجاج إلى المشاعر المقدسة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.



وأشار إلى أن أخاه الأكبر نفذ وصية والده لسنين طويلة، وبعدها استلم هو المهمة وبدأ في توصيل الحجاج بدون مقابل رغم المتاعب الكثيرة التي تواجهه، مبيناً أنه في كل عام يقرر التوقف عن هذه العادة لما فيها من تعب، غير أن لجوء أصحاب الدخول المحدود إليه كي يوصلهم إلى مكة المكرمة يجعله يتراجع عن قراره.