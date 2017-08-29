دخلت جمعية "المعونة الإسلامية" الخيرية في إنجلترا، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما قام فريق من طهاتها بإعداد أكبر قطعة سمبوسة في العالم بهدف إطعام المشردين في البلاد.

وقد أمضى ما مجموعه 12 متطوعاً حوالي 15 ساعة في إعداد قطعة السمبوسة التي بلغ وزنها حوالي 150 كيلو غراماً، في أحد مساجد لندن قبل أن يتم تقطيعها وتوزيعها على المشردين في المدينة.

وتم استخدام حوالي 100 كيلوغرام من البطاطا و24 كغم من البصل و14 كغ من البازلاء بالإضافة إلى 44 كغ من الدقيق والتوابل الهندية التقليدية، التي وضعت في نهاية المطاف في مقلاة ضخمة عميقة.



وقال أحد أعضاء فريق الطهاة معلقاً على الإنجار: "أردنا أن نصنع أكبر قطعة من السمبوسة التي تعتبر طعاماً شعبياً لإظهار مدى اجتهاد الأشخاص الذين يعتنقون الديانة الإسلامية، وعملهم الدؤوب على مدار العام.



وبهدف إطعام أكبر عدد من المحتاجين وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك"

وأضاف: "حرصنا على أن تحتوي قطعة السمبوسة على جميع المكونات كالدقيق والبطاطا والبصل والبازلاء، وحافظنا على شكلها عند الطهي".

وفي مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، وحصل على عدد مشاهدات كبير، ظهر رئيس لجنة التحكيم وهو يسلم شهادة سجل غينيس لفريق العمل، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.