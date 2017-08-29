«إننا لا نتكلم مع بعضنا بالفعل»

ممثلة تلفزيون الواقع الأميركية كيتلين جينر، التي حصلت قبل تحولها الجنسي على ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1976، تعترف ان علاقتها مع اسرتها ـ كارداشيان ـ لا تزال متصدعة بالرغم من محاولتها المحافظة على اتصالات قوية مع ابنتيها كيندال وكيلي.