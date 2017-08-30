تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو دمويا، يوثق لحظة إطلاق النار على#عضو_في_البرلمان_الشيشاني، يدعى محمد أصحابوف، في العاصمة الشيشانية غروزني، يوم الجمعة الماضي، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل مساء أمس الاثنين المسؤول الشيشانى عندما كان يسير على الطريق ليفاجأ بوابل من طلقات الرصاص من قبل مجهولين وتطايرت قطرات الدم على زجاج سيارته.



وفتحت الشرطة الشيشانية تحقيقياً بالحادث وقامت بجمع الأدلة لمعرفة المتورطين باغتيال عضو البرلمان الشيشاني.

وكان الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، قد أمر الجهات المعنية بتحديد الجناة في أقرب وقت واعتقال ومعاقبة جميع المتورطين في اغتيال عضو البرلمان الشيشاني.