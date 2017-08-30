ذكرت صحيفة "نبض" التركية، أن عارضة الأزياء التركية السابقة "فيليز أكير" قتلت الفنان والممثل التركي الشهير "وطن شاشماز" ثم أقدمت على الانتحار.



وفي تفاصيل الحادثة بحسب "نبض"، فقد سمع دوي إطلاق نار أمس الأحد في تمام الساعة الـ 10 مساء في فندق "كونراد" في منطقة "بشكتاش" في اسطنبول.



وعلى أثر ذلك قامت إدارة الفندق بالاتصال بالشرطة والإبلاغ عن الحادث٬ ووصلت فرق الشرطة إلى مكان الحادث حيث عثر على المدعوين وطن شاشماز وفيليز اكير مقتولين بالرصاص.



وبيّنت التحقيقات بحسب الصحيفة، أن وطن شاشماز قتل بثلاث رصاصات في ظهره و برصاصة واحدة قتلت فيليز .

وبعد تفقّد سجلات الكاميرا تبيّن أنّه لم يدخل أحد الغرفة سوى فيليز.



وبحسب نتيجة التحقيقات الاولية اشتبهت الشرطة بأن تكون اكير قد قامت بقتل شاشماز ومن ثم الانتحار.



و كانت العارضة التي تحمل إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية قد قدمت إلى تركيا قبل شهر .



أما شاشماز المتزوج من ياسمين ادالي منذ سنتين، فكان سيصبح أبا حيث اذ إن زوجته حامل بشهرها الرابع .

وفي إفادة قدّمها، قال صديق مقرّب لـ شاشمازإنّ هذا الأخير لم يكن يشعر بالراحة بعد زواجه وكانت عارضة الأزياء فليز اكير تقوم بإزعاجه ومضايقته.



وأضاف "حدثت بينهما مشادة كلامية على الهاتف٬ فسألته ماذا هناك يا وطن٬ قال لي لا تسأل فإن هذه المرأة ستضعني في ورطة كبيرة ".

هذا ونشرت قناة "خبر ترك" التركية آخر لحظات الفنان والممثل التركي الشهير "وطن شاشماز" وهو يدخل إلى غرفة عارضة الازياء التركية السابقة "فيليز اكير" حيث قتلا في إحدى الفنادق في إسطنبول.

يذكر أن شاشماز مواليد العام 1974 وهو متزوج منذ عامين.