يعتزم تطبيق «واتساب» إعطاء الشركات فرصة أفضل للتواصل مع عملائها عبر ميزة جديدة تسعى لإطلاقها، لبدء تنفيذ خططها الخاصة بتحقيق «واتساب» للأرباح، ووفقا للتسريبات الحديثة سيكون لدى الشركات فرصة للحصول على حسابات مميزة موثقة على التطبيق، ومن المقرر أن تظهر علامة خضراء بجوار اسم جهة الاتصال مما يعنى أن واتساب تأكد أن هذا الرقم ينتمي إلى حساب تجاري معين.

ووفقا لموقع «ibtimes» الأمريكي، يأتي تأكيد هذه الميزة بعد ظهورها داخل نسخة بيتا من تطبيق «واتساب»، ومن المقرر أن تقتصر هذه الميزة على عدد قليل من الشركات المشاركة فى البرنامج التجريبى فقط.