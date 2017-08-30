فاجأ بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، صديقه المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي عبدالعزيز جميل، بسيارة حديثة، بعد أن طلب منه واحدة مستعملة، في أحد الفيديوهات التي نشرها على حسابه بـ"سناب شات".

وأظهر مقطع الفيديو الراجحي وجميل، يتحدثان؛ حيث طلب جميل من الراجحي سيارته المستعملة، فوعده بسيارة جديدة، على أن يتسلمها من مطار جدة، ولم يصدق عبدالعزيز الوعد.

وفي مقطع آخر ظهر "جميل" في مطار جدة، حيث وجد شخصًا بانتظاره في مواقف المطار، ومعه سيارة لكزس 2017، سلمه إياها بالاستمارة التي دوّن فيها اسمه مالكًا للسيارة.