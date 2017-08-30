قال الداعية الإسلامي، عمرو خالد، إن الحج له مناسك خاصة شرعتها امرأة، وهي مناسك السعي بين الصفا والمروة، حيث ترك نبي الله إبراهيم عليه السلام، زوجته السيدة هاجر وولدها إسماعيل بواد غير ذي زرع، لا ماء به ولا حياة.

وأضاف «خالد» خلال تقديمه الحلقة السادسة من برنامجه «حجة الوداع»، الذي يقدمه عبر موقعه على موقع «فيسبوك»، أن النبي أمر المسلمين أن يمتثلوا لما فعلته السيدة هاجر بالجري والسعي بين الجبلين، تخليدًا لما فعلته أم سيدنا إسماعيل بالخضوع لأمر الله تعالى.

وتابع أن النبي ضرب أروع مثلًا في الرحمة والرأفة بالمرأة، فقد حاضت السيدة عائشة وبكت كثيرًا لعدم اللحاق بالمسلمين في مناسك الحج، لكن النبي أمرها بتأخير الطواف، وبعد أن انتهى المسلمون من مناسك الحج، أرادت السيدة عائشة أن تؤدي مناسك العمرة، فغضب أبو بكر الصديق لذلك، لكن النبي أمر عبدالله بن أبي بكر، برفقة أخته عائشة لأداء مناسك العمرة وانتظرها حتى تنتهي.

وأوضح أن النبي الكريم شرع مبدأ خاص بالمرأة في خطبة الوداع، جاء فيه: «أيها الناس، أوصيكم بالنساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في الناس، أوصيكم بالنساء خيرًا»، مضيفًا أنه ظل يرددها مرارًا وتكرارًا.

وأكد أن المرأة أمانة في رقبة الرجل، فأي إيذاء للمرأة سيكون خصمه هو النبى يوم القيامة، مطالبًا الرجال بضرورة مراعاة حقوق النساء، مضيفًا أن النبي محمد هو أول من رسخ لحقوق المرأة في الإنسانية كلها.