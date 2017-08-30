قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بمعاقبة خادمة من الجنسية الآسيوية بالسجن المؤبد والابعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة لما نسب لها من تهم قتل جنينها والتخلص من جثته في القمامة.

وتعود تفاصيل القضية لبلاغ تقدم به كفيل المتهمة إلى شرطة الإمارة حول العثور على جثة جنين في صندوق القمامة الملاصق لمنزله بعد إيصاله خادمة المنزل للمستشفى عقب إصابتها بنزيف حاد والذي لم يعرف أسبابه حتى أخبره أطباء قسم الطوارئ بالمستشفى أن الخادمة مصابة بنزيف حاد نتيجة للولادة بطريقة غير طبيعية.

وقام كفيل المتهمة بالعودة للمنزل مرة أخرى للبحث عن ما يثبت صحة أقوال الأطباء حتى عثر على الدماء في حمام الغرفة الخاصة بالخادمة والعثور على جثة الجنين داخل صندوق القمامة، وعلى الفور تقدم بالبلاغ مدعوماً ببلاغ المستشفى ليتم التحفظ عليها وتحويلها للجهات المختصة.

وخلال التحقيقات اعترفت المتهمة بأنها أنجبت جنينها من علاقة غير شرعية مع آسيوي يعمل في منزل مجاور لمنزل كفيلها، وأن والد الجنين تخلى عنها قبل ولادتها جنينها وآثر الهروب بالسفر خارج الدولة، وذلك بعد أن سلمت نفسها له بعد وعوده بالزواج منها، وذكرت في التحقيقات أنها أقدمت على قتل الجنين خوفاً من افتضاح أمرها، خاصة أنها متزوجة في بلادها ولديها أطفال.

وكانت النيابة برأس الخيمة قد وجهت للمتهمة تهم: الزنا، والقتل العمد، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات عليها، خاصة بعد اعترافها بالتخلص من جنينها بالقتل عقب ولادته مباشرة ورميه في القمامة للتخلص من آثار جريمتها.