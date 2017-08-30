تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لمهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما، زاعمين أنه وصل إلى السعودية مساء الإثنين، لتأدية فريضة الحج، بيد أن الصورة تعود إلى يونيو (حزيران) 2016، عندما أدى مناسك العمرة.

ومع التوقف في أسبوع "فيفا"، يغيب بنزيما عن منتخب "الديوك" ضمن القائمة التي استدعاها المدير الفني ديديه ديشامب، لخوض غمار التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

واستغل بنزيما عدم تواجده ضمن قائمة فرنسا في يورو 2016 يونيو (حزيران) من العام الماضي، ليطير إلى السعودية لتأدية مناسك العمرة.