درب زبيدة التاريخي، طريق الحج الكوفي القديم، يضم بين جنباته بركاً بنيت على طراز هندسي فريد، أنشأتها السيدة زبيدة زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد قبل ثلاثة عشر قرناً.

ومن المعالم الشاخصة التي تحكي تاريخ هذا الدرب على مر العصور بمعمارها الهندسي الفريد، بركة الثليماء الدائرية الشكل بقطر طوله اثنان وثلاثون متراً، و بركة الجميماء ذات الجدران التي بنيت بالحجارة الصلدة بطول يبلغ تسعة وعشرين متراً، تهيأ هذا الدرب لدخول منظمة اليونسكو.



هذا الدرب الذي كان شريانا رئيسا سلكه الحجاج على عدة قرون مضت، يعد اليوم أيقونة أثرية في السعودية، سيخلق مسارات سياحية واستثمارية.



برك وآبار ومنازل ومحطات استراحة للحجاج على امتداد درب زبيدة من الكوفة جنوب العراق سالكاً عبر الصحراء غاية المشاعر المقدسة. الجمال الذي كانت عليه الهندسة والعمارة الإسلامية قبل ثلاثة عشر قرناً، يستنطقها اليوم الحجر الذي بنيت منه مصادر المياه المتميزة هذه على درب الحج الكوفي القديم.