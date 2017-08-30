تمكَّن الشاب ونجم الـ “سوشيال ميديا” الأمريكي فرينك وايت من تحويل لون بشرته من الأسود إلى الأبيض باستخدام “صابونة” طوال سنوات عدة!



وقال وايت، نجم يوتيوب (28 عاماً): إنه سعيد بالنتيجة التي وصل إليها مؤخراً، إذ إنه ومنذ سن مبكرة يحاول التدخل في صبغة جلده السمراء، وقد تغير الآن لون بشرته بالكامل. وفقاً لصحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وأضاف: “أردت في البداية أن أخفِّف لون بشرتي للتخلص من التصبُّغ المفرط، وذلك عندما كنت طفلاً، لذا طوَّرت خلطتي الطبيعية، التي أحلم بأن أسجلها كدواءٍ، وهي على هيئة صابونٍ مع خليطٍ من بيروكسيد الهيدروجين، وهي آمنة”.

وقد تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما فعله وايت، حيث أكد بعضهم على وسامته وعدم حاجته إلى المغامرة وإلحاق الضرر بنفسه بتغيير لونه على الرغم مما يتمتع به من شعبية عند جمهوره.