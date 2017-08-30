أشارت الرابطة الألمانية لمساعدة مرضى السرطان إلى أن حرقة المعدة المتكررة قد تنذر بالإصابة بسرطان المريء.

وأوضحت الرابطة الألمانية أن تكرار الحرقة يُعد من الأعراض الرئيسية للإصابة بما يعرف بارتجاع المريء، وهو ما يعزز بدوره الإصابة بسرطان باريت. ونصح الأطباء في مثل هذه الحالات بعمل فحص بالمنظار، حيث إن التعرف المبكر على المرض قد يحول دون إجراء عملية جراحية، بحيث يتم الحفاظ على المريء أو على الأقل على أجزاء منه.

ويحدث ارتجاع المريء عندما تتسبب العصارة المعدية في تغيرات خلوية في الغشاء المخاطي المبطن للممر بين المعدة والمريء، ومن العوامل التي تساعد على الإصابة بهذا المرض تناول المشروبات الكحولية والتدخين والقهوة والأطعمة الدهنية والمشروبات الحمضية.

وقد يكون سرطان باريت الذي يمكن أن يتطور بسبب التغيرات في الغشاء المخاطي هو السرطان الأكثر تزايداً في العالم الغربي، كما أن الإصابة به قد زادت أربع مرات عما كانت عليه قبل عشر سنين.