تمكنت الشرطة المغربية من القبض على شاب اتهم بقتل آخر بواسطة علبة مشروبات من القصدير، ولاذ بالفرار.

وفي التفاصيل، فإن الضحية دخل إلى أحد الأحياء وهو في حالة غير طبيعية وأخذ في الصراخ والشتم، ما جعل الجاني يتدخل لثنيه عن ذلك، وفق موقع “اليوم 24”.

وأقدم الجاني على توجيه ضربات متتالية وقوية على صدر الضحية، بواسطة علبة مشروبات من القصدير، ما أسفر عن سقوط الضحية مغمى عليه، حيث تم نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فيها.

وتم نقل جثة الضحية، البالغ من العمر 18 عامًا، إلى الطب الشرعي، في حين ألقت الشرطة القبض على الجاني بعد ساعات من ارتكابه الجريمة.