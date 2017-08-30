رسم الإعلامي المصري شريف مدكور “تاتو” بالحناء على الهواء خلال تقديمه برنامج “شارع شريف” على قناة “النهار”.

وقال مدكور أثناء استضافته خبيرة رسم بالحناء إنه يريد تجربة الرسم على يديه وطالبها برسم شكل يشبه الخاتم الذي يرتديه في إصبعه.

وأعرب الإعلامي المثير للجدل عن سعادته بهذه التجربة وحرك يده أمام الكاميرا لعرضها على الجمهور.

وأثار رسم شريف للحناء العديد من الانتقادات ضده من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تكرار تجاربه الغريبة على الهواء، إذ قام من قبل بوضع مساحيق تجميل للتقشير والتبييض على ساقه.