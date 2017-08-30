«سيتحرك بنفس المسار ويفوز ثانية في 2020»
مخرج الأفلام الأميركي الليبيرالي مايكل مور وهو يعرب عن اعتقاده أن الرئيس ترامب سيفوز في انتخابات الرئاسة المقبلة بنفس الطريقة التي فاز من خلالها سابقا أي كسب أصوات المجمع الانتخابي، وليس أصوات الشعب الأميركي.
«سيستغرق الأمر 5 أسابيع فقط لأجد زوجا جديدا»
المغنية كاتي برايس وهي تداعب أصدقاءها بعد طلاقها من زوجها كيران هيلر بسبب خيانته لها مع مربية أطفالهما.
«راودتني هذه الفكرة أكثر من مرة»
الممثل الكوميدي الإنجليزي جون ثومسون، نجم البرنامج التلفزيوني «أقدام باردة»، يعترف بأنه فكر في الانتحار فعلا بعد أن تراجعت فرص العروض أمامه، ووجد نفسه في حالة اكتئاب قاتل.
«يمكن اعتبار هذه النتيجة جزءا من ردي عليهم»
نجمة الغناء تايلر سويفت تعلق بعدما حققت أغنيتها الجديدة «انظر ما جعلتني أفعل» أكثر من 35.5 مليون مشاهدة على اليوتيوب في 24 ساعة بعد إطلاقها. وهي تعني بهذا التعليق الرد على منافسيها الكثيرين على ما يبدو ومنهم بالطبع كيتي بيري وكيم كارديشيان التي تصادقها على الرغم من نفورها منها.
«هذا من أسخف الأشياء التي فعلتها»
مستخدمو «تويتر» وهم ينتقدون بشدة الشخصية التلفزيونية والممثلة كيم كارديشيان بعدما تقمصت شخصية جاكي كينيدي، زوجة المليونير اليوناني أوناسيس، في شكلها وخاصة شعرها الأسود وطريقة تسريحته.
«كنت أشعر بأني حبيسة جسمي»
المغنية الأميركية نيكول شيرزينغر، التي كانت رئيسة فرقة الـ «بوسكا دولز» الموسيقية، تكشف أنها كانت تمارس رياضة الجري في منتصف الليل كل يوم خلال معركتها مع مرض «الإفراط في تناول الطعام» (بولينا) وذلك من أجل إنقاص وزنها.