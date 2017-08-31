ضجّت وسائل التواصل الإجتماعي بفيديو يظهر مراسلة تلفزيونية أميركية تدعى براندي سميث، حين كانت تقوم بتغطية مباشرة من هيوستن للإعصار "هارفي" الذي ضرب الولايات المتحدة.
وتظهر سميث واقفة على جسر أثناء قيامها بالتغطية لصالح التلفزيون المحلي KHOU في تكساس لتنتبه أثناء البث المباشر لوجود حركة داخل شاحنة ضخمة ذات 18 عجلة ليتبين لها وجود رجل محاصر داخل الشاحنة في مياه الفيضانات تحت الجسر فسارعت لنجدته ومخاطبته ومحاولةً إقناعه بالصعود إلى سقف الشاحنة.
وأكملت المراسلة طريقها بعيداً عن عدسات الكاميرا لتطلب مساعدة رجال الشرطة فأشاد المشاهدون بخطوتها واعتبروها بطلة!