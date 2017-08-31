«نعم، أكرهها بالتأكيد»

نجم برنامج «جزيرة الحب» التلفزيوني كريس هيوز يكشف أنه لا يحب أبدا النجومية الجديدة التي حققها حتى الآن، لكنه لا يتردد بالقول انه سيتزوج من صديقته أوليفيا أتوود التي تتمتع بمثل هذه النجومية هي الأخرى.