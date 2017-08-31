أسقيك من دموع العين يا ورداً بيدها.. بس لا تذبل"، كانت آخر تعليق على الصورة التي التقطتها السيدة السعودية التي قتلت بصاعقة ضربتها في مطعم بمنطقة طرابزون التركية، وهي على طاولة الغداء وسط أبنائها في متنزهات السلطان مراد الأسبوع الماضي.

الفاجعة عبرت عنها ابنتها لميس عبدالعزيز التي لم تصدق ما حدث مغردة في حسابها على تويتر: "لا أعلم أهي أمي من فارقت الحياة أم الحياة بأكملها فارقتني". فقد كانت أمها تبتسم وتتبادل أطراف الحديث معهم على الطاولة حتى ضربت صاعقة من السماء للأرض، ليسقط أفراد العائلة بين قتيلٍ ومصاب.