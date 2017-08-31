حرصت الفنانة المعتزلة شمس الباردوي على المشاركة في التصويت في عمومية نادي الجزيرة.



وحضرت “البارودي” إلى مقر لجنة التصويت على لائحة النادي رفقة زوجها الفنان حسن يوسف وظهرت ترتدي ملابس واسعة فضفاضة ويغطي رأسها الحجاب الذي اعتادت ارتدائه منذ اعتزالها الفن.



وأظهرت الصور التى وثقت لحظة تصويت الفنانة المعتزلة على اللائحة علامات تقدم العمر على وجهها وذلك في أحدث ظهور لها بعد غياب طويل.



يشار إلى أن شمس البارودى من مواليد اكتوبر 1945 وتزوجت الفنان حسن يوسف وانجبت ناريمان ومحمود وعبد الله وعمر , واعتزلت الفن نهائيا عام 1985 وذلك بعد ادائها مناسك العمرة , وايضا ارتداء الحجاب وبعد فترة أرتدت النقاب ثم خلعته وأكتفت بإرتداء الحجاب.