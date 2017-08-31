فوجئت سيدة بجنوب كاليفورنيا، كانت قد أوشكت على الانتهاء من تناول طبق السلطة العضوية، بوجود ضفدع صغير حي ظهر من أسفل الأوراق الخضراء.

وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز، أن غارفينكل البالغة من العمر 37 عاماً، نباتية وتعاني من حساسية اللحوم.

وفي الوقت الذي هرعت فيه للتخلص من بقايا الطبق في الحمام، صرخ زوجها بأن الكائن لا يزال حياً، وبدلاً من رفع شكوى بشأن الحادثة، أقدمت السيدة على تبني الضفدع كحيوان أليف لها، بل وأطلقت عليه اسم "لاكي" أي "محظوظ" لأنه لم يلق حتفه يومها. حالياً، يجري التحقيق مع شركة تايلور فارمز التي قدمت منتج السلطة السابق.