أظهرت صورة نادرة التقطت قبل أكثر من 50 عاماً، مبنى إذاعة نداء الإسلام بمكة المكرمة في هيئته الأولى قبل تجديده بعد ذلك.

ورصد تقرير صحفي وفقاً لـ"سبق، تاريخ إذاعة نداء الإسلام في مكة والتي أسست عام 1221هـ في قلعة جبل هندي بمكة المكرمة، وانطلق بعدها البث عام 1369هـ بعبارة نطق بها مدير الإذاعة إبراهيم الشورى "هنا إذاعة المملكة العربية السعودية".

ولفت إلى أن مدة بث الإذاعة عام 1390هـ كانت 90 دقيقة يومياً بين المغرب والعشاء تتضمن نقل أذان وصلاة المغرب وأذان العشاء من المسجد الحرام، كما يكون البث يوم الجمعة بدايةً من الساعة 11 صباحاً وحتى انتهاء صلاة الجمعة، وكان يجرى استحداث فترة للبث وهي فترة الفجر وذلك خلال شهر رمضان وموسم الحج.