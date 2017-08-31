تتعرض الكثير من المناطق السياحية في مختلف أنحاء العالم إلى كوارث طبيعية قد تعرض حياة السياح للخطر، كالزلازل وثوران البراكين، وموجات تسونامي والإعصارات والفيضانات، الأمر الذي يقتضي من السائح أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لحماية حياته. ولا بد من أن يعرف المسافر كيفية التصرف بحكمة لدى وقوع أي كارثة طبيعية في المكان الذي يمضي إجازته فيه، لذا فقد أورد موقع “بوتسنول” الإلكتروني عدة توجيهات للمسافر تمكنه من التصرف السليم لدى وقوع كارثة طبيعية، على النحو التالي:

1- حافظ على هدوئك وصبرك قدر المستطاع

احرص على الحفاظ على رباطة جأشك وهدوئك لدى وقوع الكارثة، واعلم بأنك لست الوحيد الذي يتعرض لهذه الكارثة. تجنب الإصابة بالذعر في خضم الفوضى التي ستعم أثناء الكارثة، لأنك ستتصرف بشكل غير منطقي وستعرض بذلك حياتك للخطر.

2- احرص على طمأنة عائلتك

حاول أن تتصل بعائلتك لطمأنتهم عنك حالما تمكنت من العثور على هاتف لم يخرج عن الخدمة، فعائلتك ستكون في أمس الحاجة للاطمئنان على سلامتك بعد سماعها بوقوع الكارثة.



3- تعرف على سياسة شركة الطيران بالنسبة للكوارث

تعرف على سياسة شركة الطيران التي ستسافر على متنها بخصوص الكوراث قبل قيامك بأي رحلة. ربما يكون هذا آخر ما يفكر به المرء ولكن معرفة سياسة شركة الطيران تمنحه شعوراً بالطمأنينة حول طريقة عودته إلى وطنه بسلام.

4- ابتعد عن المناطق المنكوبة

تجنب الذهاب إلى المناطق المنكوبة لكي لا تعرض حياتك للخطر، فأثناء التجول في منطقة ضربها زلزال على سبيل المثال قد يعرضك للخطر بسبب انهيار المباني المتداعية.

5- قيم الوضع واتخذ الإجراء المناسب

لا بد من معرفة مدى خطورة وتأثير الكارثة، فإن كانت الكارثة الطبيعية ضعيفة التأثير فبإمكانك أن تتريث قبل أن تقرر مغادرة المكان، وإن خشيت على حياتك من تداعيات الكارثة فمن الأفضل أن تسرع بالعودة إلى موطنك.