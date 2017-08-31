قرر أحد المتاجر فى ألمانيا، إزالة جميع المنتجات الأجنبية من العرض، مشيرا إلى أنه أراد مواجهة العنصرية وضيق الأفق واستعراض أثر ذلك على المجتمع الألمانى من خلال بيع المنتجات المحلية فقط، لمدة يوم واحد.

ونشرت صحيفة "الاندندبنت" البريطانية تقريرا لها، أوضحت فيه فكرة إزالة جميع المنتجات الأجنبية من السوبر ماركت الذى يدعى "اديكا" فى هامبورج لمواجهة الفكر العنصرى.

كما قام السوبر ماركت بكتابة رسائل على الأرفف الفارغة مثل "هذا الرف ممل جدا بدون التساهل"، ورسائل أخرى مثل "اختيارنا وضع حدود اليوم"، وأخرى "فارغة بدون الأجانب" فى إشارة إلى ضرورة التعايش مع الغرباء والأجانب لأنهم يعتبرون جزءا لا يتجزأ من ألمانيا.

وقال متحدث باسم السوبر ماركت، إنهم تلقوا الكثير من ردود الفعل الإيجابية بشأن الحملة مما يوضح أنها حققت هدفها.