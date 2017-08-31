«هذا حدث تاريخي وملحمي لكنني متأكد من أن ولاية تكساس تستطيع مواجهته»
الرئيس ترامب وهو يحاول رفع الروح المعنوية لدى الأميركيين بعد وصوله إلى الولاية لتفقد أحوالها عقب ما يمكن وصفه بأسوأ العواصف الماطرة التي تشهدها تكساس في التاريخ الأميركي.
«الأمر ليس سهلا بالتأكيد»
نجم هوليوود جورج كلوني (56 سنة) يعترف بأن تربية الأطفال تنطوي على مسؤولية كبيرة، ويؤكد أن حياته تغيرت بالفعل منذ أن أصبح أبا لطفلين توأم من زوجته أمل.
«من حقه التقدم بشكوى»
أصدقاء المغني جاستن بيبر بعد أن تم طرد موظف في المستشفى لمحاولته الاطلاع على ملف بيبر الصحي الذي يبين إصابته بورم في الخصية.
«لن أشعر أبدا مع أي شخص آخر اليوم بالحب الذي كان يجمعنا معا»
عارضة الأزياء الأميركية باريس جاكسون وهي تتحدث عن أبيها مايكل فيما كان يمكن أن يكون عيد ميلاده الستين.
«لا، لن تعرفوا أبدا كيف فعلت ذلك»
الإعلامي الإذاعي الأسترالي كايل سانديلاند (46 سنة) خلال تحدثه عن الإستراتيجية التي اتبعها لخطب ود صديقته عارضة الأزياء إيموجين أنتوني (26 سنة).
«نعم، أكرهها بالتأكيد»
نجم برنامج «جزيرة الحب» التلفزيوني كريس هيوز يكشف أنه لا يحب أبدا النجومية الجديدة التي حققها حتى الآن، لكنه لا يتردد بالقول انه سيتزوج من صديقته أوليفيا أتوود التي تتمتع بمثل هذه النجومية هي الأخرى.