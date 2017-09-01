إشتهر الشاب المصري علي غزلان بتقديم عروض الستاند اب كوميدي حتى تم اختياره بين أفضل 60 شخصية مصرية مؤثرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



ويبدو أن الفنانة السورية أصالة نصري قد إختارت طريقة جديدة للترويج لألبومها الجديد "مهتمة بالتفاصيل" وذلك من خلال التعاون مع علي غزلان.



في التفاصيل، تابع أكثر من مليونيّ و700 ألف مشاهد الفيديو الّذي جمع بين علي وأصالة تحت عنوان "لمّا تضحك على بنت، وأصالة تقفشك".



الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلي يُظهر علي غزلان وهو يتحدث مع حبيبته على الهاتف بعدما رصدته أصالة يعاكس فتاة أخرى قبل دقائق. فتأخذ أصالة الهاتف منه وتخبر حبيبته بالحقيقة من خلال كلمات أغنية من ألبومها الجديد.