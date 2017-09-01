تثير الأجسام الخارجة عن العادة الموجودة في الطبيعة تساؤل وحيرة البشر، وتجري التحقيقات لمعرفة ماهية هذه الأجسام من طرف المختصين، وكثيرا ما يجود الشاطئ بمثل هذه الأجسام التي تكون في بعض الأحيان عبارة عن أسماك غريبة ميتة تلفظها المياه أو مجرد نباتات تخلى عنها البحر.. فما قصة آخر جسم ظهر بالقرب من شواطئ "ويلز"؟

أثار جسم ضخم تم العثور عليه مغطى بالأصداف بالقرب من شواطىء ويلز حيرة السكان، ولم يتمكنوا من التعرف على طبيعة هذا الجسم الغامض، وكان بعض المارة يسيرون بالقرب من الشاطىء في "كارامارثر شاير"، عندما شاهدوا جسما غريبا مغطي بالأصداف، وملقى على الرمال دون حراك، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

كانت الشابة "سوزي واتكينز" وأسرتها في زيارة طويلة إلى الشاطىء، وعندما عادوا مرة أخرى، فوجئوا بالجسم الغريب، ولم يكن من السهل التعرف على طبيعة هذا الجسم، خاصة وأن الأصداف كانت تغطيه بالكامل، وقالت "سوزي" التي صورت مقطع فيديو له "كان هذا في شاطىء "بيري بورت"، حيث بدأت تظهر مخلوقات ضخمة تشبه الدود من داخل الأصداف".

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وكان جسم مشابه قد أثار ضجة في العام الماضي، عندما شوهد بالقرب من أحد الشواطىء في نيوزلندا، وأشارت التكهنات في ذلك الوقت، إلى أن الجسم الغامض، ما هو إلا جزء من حطام سفينة. وبالفعل، أظهرت التحريات بعد أيام، أنه عبارة عن لوح من الخشب مغطى بالأصداف. لكن أحدا لم يتمكن بعد من تحديد طبيعة هذا الجسم الذي ظهر في ويلز حتى الآن.