تعتبر الفترة الأولى من الزواج من أكثر الأوقات التي تمثل ذكريات جميلة ورائعة بالنسبة للزوجين، ومع مرور الوقت وانشغال الطرفين بمسؤولياتهما قد تتحول العلاقة الزوجية إلى علاقة روتينية تفتقر للإثارة والحب.

ولكي يتجنب الزوجان الوقوع في فخ الروتين القاتل، لا بد من أن يقوما بالعديد من الإجراءات التي تعيد إلى حياتهما ألقها وإثارتها. لذا فقد أورد موقع فاميلي شير الإلكتروني 5 طرق من شأنها أن تحول الزوجين إلى عروسين من جديد:

1- المغازلة الدائمة

حاول أن تغازل شريك حياتك على الدوام، وأن تعبر له عن حبك بالكلام المعسول كلما سنحت لك الفرصة لذلك، فهذا يضيف المرح والإثارة لحياتك معه ويعمق مشاعر الحب بينكما.

2- ممارسة النشاطات سوية

إن ممارسة النشاطات مع شريك الحياة تعد فرصة لا تعوض لتعزيز الروابط بينهما وإضفاء جو من الإثارة على حياتهما. لذا حاول أن تقوم بنشاطاتك المفضلة مع شريك الحياة أو تخرج معه في نزهات ورحلات تكسر الملل وتعطي دفعة قوية لعلاقتكما.



3- المزاح

يضفي المزاح جواً من المرح والسعادة على العلاقة بين الزوجين. لذا تجنب الجدية المفرطة في علاقتك مع شريك حياتك وحاول أن تمازحه قدر المستطاع.

4- تعلم لغة الحب لدى الشريك

لكل إنسان طريقة مفضلة يحب أن يعبر بها شريكه عن حبه له، وهذا يتطلب منك أن تعرف جيداً ما هي الطريقة التي يفضلها شريك حياتك في التعبير عن حبك له. بعض الأشخاص يفضلون تلقي عبارات الحب، وبعضهم يفضلون تلقي نظرات الحب والحنان، لذا حاول أن تعبر عن حبك لشريكك بالطريقة التي يحبها بشكل دائم.

5- اجعل شريكك أولوية في حياتك

لا بد من أن تتنبه إلى جعل نصفك الآخر أولوية في حياتك، وأن توليه الأهمية القصوى على الدوام. ركز على مشاعره وتلبية احتياجاته وعندها ستنعم بعلاقة زوجية مريحة وهانئة.





