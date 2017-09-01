حددت "آبل" 12 سبتمبر/أيلول المقبل تاريخاً رسمياً للإعلان عن النسخة الثامنة من هاتفها "آيفون". ونقل موقع "تيك كرانتش" التقني عن مصادر متعددة لم يسمها، أن هذا لا يعني أنه التاريخ النهائي، باعتبار أن الوقت لا يزال مبكراً لتقديمه أو تأخيره حسب حاجة الشركة.



ومن المرجح ألا يتم الاكتفاء بمجرد إطلاق جهاز "آيفون" الجديد، رغم أن التركيز سوف يكون عليه، إذ يرجّح أن يتم إطلاق أجهزة "آيفون 7 إس" و"آيفون 7 إس بلاس" إلى جانب "آيفون 8"، والذي قد يحمل اسماً آخر في غياب معلومات تؤكد أو تنفي ذلك.

ويصادف الحدث الذكرى السنوية العاشرة للإعلان عن أول جهاز "آيفون" الذي غيّر تاريخ الهواتف وأطلق مسيرة الهواتف الذكية.

وبحسب ما يتم تداوله، فإن الجهاز الجديد سوف يأتي مع ميزة التعرف على الوجه كوسيلة لفتح الجهاز، وشاشة تحسّن كفاءة الطاقة والرسومات والصور، مع إمكانية تزويده بميزة الشحن اللاسلكي.

ومن المرجح أيضاً أن يتم الإعلان عن ساعة "آبل" الجديدة، و"آبل تي في"، كما من المتوقع معرفة المزيد عن "هوميبود"، سماعات "آبل" الذكية، التي كشفت الشركة عنها في يونيو/حزيران في مؤتمر المطورين السنوي.

وكما هو الحال مع أيٍّ من أحداث "آبل"، يمكن أن تتغير الأمور في اللحظة الأخيرة، ولكن يبدو تاريخ 12 سبتمبر/أيلول تاريخاً نهائياً. وتبقى التوقعات عالية جداً في الذكرى العاشرة، ما سيجعله واحدا من الأحداث الأكثر متابعة في تاريخ الشركة.